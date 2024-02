Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao la revancha ya tiene fecha

Las dos leyendas del boxeo buscarán la revancha de su recordada pelea en una exhibición en Japón

Después de una larga espera por fin se podría dar una de las peleas de box más esperadas. Y es que la revancha entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. en un combate de exhibición está en la conversación desde 2022, con retos constantes desde ambos lados, pero no han logrado ponerse de acuerdo para hacer realidad la parte 2 de esta rivalidad.

El único encuentro entre estas leyendas es recordado como uno de los grandes combates en la historia del mundo del boxeo, tanto en el aspecto deportivo como en el económico.

Pacquiao habría revelado la revancha con Mayweather

Aunque sería entre dos boxeadores retirados, para Pacquiao sería la revancha de la polémica pelea de 2015 que perdió contra Mayweather, quien se retiró oficialmente de los escenarios de boxeo como invicto; y al parecer este segundo combate se dará en 2024 muchos antes de lo pensado, y con ambos como retirados y con actividades políticas y empresariales.

Mayweather no descarta pelear de nuevo con Pacquiao

El 31 de diciembre de 2023, Pacman lanzó un reto a The Money que fue considerado como un momento de indiscreción en una participación en RIZIN 45 durante un evento en Tokio, Japón, que habrá revancha entre ellos para 2024.

«Espero verlos aquí en Japón en enero, con una gran pelea, una gran pelea, no sé si debería decirlo, pero será contra Floyd Mayweather», dijo el filipino.

Mayweather Jr. quiere seguir incrementando su leyenda, aún desde el retiro

Ahora Mayweather dio una pista al respecto para Pivot Podcast y señaló que Pacquiao no debió hacer esa declaración, pero acorde a su estilo, presumió que al hacerlo ganó mucho dinero.

«No voy a decir que tiene razón ni que está equivocado, con solo decir mi nombre me dieron un cheque por 4 millones de dólares. Pero recuerda que se hizo famoso porque decían que podría ser el tipo que podría destronar al rey. ¿Sucedió? Absolutamente no. ¿Era fácil? Absolutamente», afirmó The Money.