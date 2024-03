Pedro Lopez sobre la Copa Oro W  “ Aspiramos a más “

La selección femenil de futbol avanzo a la ronda de las semifinales de la Copa Oro W de la CONCACAF luego de derrotar a su similar de Paraguay y espera a Brasil. El entrenador español paso por rueda de prensa y hablo de las aspiraciones de la escuadra azteca.

«Si me lo hubieran dicho antes de empezar el torneo, que las semifinales estaban bien, diría que sí. Ahora aspiro a más, no nos vamos a quedar con las semifinales, vamos a tratar de llegar a la final».

Sobre las rotaciones que ha tenido en el certamen de la CONCACAF, declaro lo siguiente «Es importante que todas las jugadoras hayan participado, excepto dos guardametas, para contar con ellas para una posible semifinal de Copa Oro. Hay alguna jugadora que quería reservar, las que han salido, pero no acerté al final para que no hubiera caos al final del juego. La receta no es compleja. Ocasiones claras, 12, mientras las sigamos generando, seguiremos con optimismo, generando eso, le puedes ganar a cualquiera”.