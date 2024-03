Pepe Segarra llegará a su nueva casa…..Fox Sports

El comentarista deja la televisora de San Ángel tras más de tres décadas

Pepe Segarra se va de TUDN y su nueva casa será Fox Sports. Fuentes confirmaron que el comentarista llegará a la televisora de paga en las próximas semanas.

En Fox Sports, Pepe Segarra volverá a narrar MLB, deporte que había dejado luego de que Televisa dejó de transmitir la Serie Mundial, además de que continuará como voz en partidos de NFL.

Cabe la pena mencionar que fue el propio Pepe Segarra quien anticipó su salida de TUDN a través de un mensaje en sus redes sociales.

«Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen. ¡Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!! Les cuento pronto….», escribió en su cuenta de Twitter.

De esta manera termina un ciclo en Televisa. Pepe Segarra, Enrique Burak y Toño de Valdés, conocidos como ‘Los Tres Amigos’, han conformado uno de los grupos de comentaristas preferidos por los aficionados del deporte, sobre todo de futbol americano y beisbol.