Anciana de 90 años, rehén de Hamás, se salvó por mencionar a Messi

Ester Cunio, una mujer argentina de 90 años consiguió eludir un intento de secuestro por parte del grupo terrorista Hamás en Israel el pasado 7 de octubre utilizando una táctica poco convencional: evocando a Leo Messi.

Esta anciana se encontraba en su residencia en el kibutz Nir O cuando entraron los asaltantes con intención de llevársela. «Siento que llaman a mi puerta y había dos que me dicen: ‘¿Dónde está tu familia?’ ‘No tengo familia. Sólo estoy yo’, les digo», ha contado la señora.

Cuando los asaltantes exigieron saber más, Ester respondió que sólo hablaba «en argentino, en castellano». La conversación cambió radicalmente cuando uno de los secuestradores preguntó por Argentina, momento que Ester aprovechó para mencionar el fútbol y a Messi: «Yo soy de donde es Messi”.

El secuestrador, aparentemente conmovido por la mención del actual jugador del Inter de Miami, procedió a tomarse una fotografía con Ester, un acto que inexplicablemente llevó a su liberación. «Entonces me agarró así del brazo, me dio el arma, me puso las manos así y nos sacaron la foto. Después de eso se fue».

Espera que los terroristas la vuelvan a ayudar

La noche antes del ataque, la familia Cunio se había reunido para una cena, sin saber que sería la última antes de que sus vidas cambiaran drásticamente. Ester es abuela de Lucas, Eitan y los gemelos Ariel y David. Trágicamente, Ariel y David, junto con la novia de Ariel, Arbel, y su hermano Dolev, que fue padre durante su cautiverio, llevan cinco meses secuestrados en Gaza. En noviembre, en un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos, solamente fueron liberados la esposa de David, Sharon, y sus gemelos Emma y Yuli.

La anciana aún tiene esperanzas de que ese terrorista fan de Messi también tenga compasión de sus familiares, sobre todo ahora que se ha viralizado la historia de Ester: «Espero que, si él me ve, ayude a mis nietos que están allá. Que traten de sacarlos porque son chicos que valen oro».