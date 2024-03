Romano confiesa que fue despedido de Tecos por no alinear al “Cheto” Leaño

Durante una entrevista, el estratega sudamericano confesó no haber aceptado la imposición que le mandaron desde el alto mando en Tecos.

Dentro del Futbol Mexicano hay diversas razones por las que pueden cesar a un Director Técnico; en primera instancia por no lograr dar los resultados esperados; de ahí que tenga algunas diferencias ya sea con la directiva o con alguno de los jugadores líderes del grupo; y en este particular caso, por no alinear al hijo del dueño.

A través de una entrevista con Caliente TV, el entrenador y ex futbolista argentino, Ruben Omar Romano habló sobre su situación por ahí del invierno del 2001, donde era timonel del Club Tecos, y compartía una relación laboral con la familia Leaño. Por un lado, se encontraba Don Antonio Leaño Reyes, dueño del equipo; y por otro Juan Carlos Leaño del Castillo, jugador de la institución e hijo del mandamás.

¿Por qué despidieron a Romano?

De acuerdo con las propias palabras del míster sudamericano, la forma en que salió del mítico conjunto cuadriculado en Rojo y Blanco fue un tanto advertida, más no ética, pues abandonó las arcas de la que en ese entonces era su casa, luego de no atender la indicación más importante para aquél que pagaba las cuentas; meter a su hijo de inicio.

“Faltaban dos fechas para que terminara el torneo y en Monterrey recibo una llamada y me dicen que tiene que jugar a fuerzas (‘Cheto’ Leaño), le dije que no y que si no me corrían, la realidad es que no podía presentarme ante los jugadores poniendo a jugador que en la mañana no jugo, nadie te tiene que imponer nada” confesó el entrenador argentino.

El resto es historia. Romano saldría de ahí para a la postre dirigir equipos como Monarcas, Pachuca, Cruz Azul, Atlas, América, Santos, Puebla, Tijuana y Mazatlán, este último, equipo con que de momento se despidió de los banquillos en el futbol. “El chico un fenómeno, ‘Cheto’ Leaño un fenómeno, el pibe espectacular, pero claro, el papá era el dueño del balón” finalizó Rubén Omar.