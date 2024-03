Gignac listo para jugar ante Orlando City

El francés se recuperó del golpe en la rodilla sufrido contra América el fin de semana.

Los Tigres arrancaron la semana preparando su partido por Concacaf Champions Cup ante Orlando City con la buena noticia de que tendrán a André Pierre-Gignac en sus filas, así lo confirmó Robert Dante Siboldi. El francés superó con éxito su duro golpe en la rodilla derecha, a lo que el entrenador confirmó su presencia en la vuelta de los octavos de final de la competencia internacional. “André está apto y listo para jugar mañana”, confesó el experimentado.

Asimismo, el uruguayo destacó que tendrán que afinar la contundencia, factor por la cual no han venido rescatando buenos resultados pese a una mejoría en el funcionamiento. “Los últimos resultados no han sido los que hubiéramos querido, pero siempre tiene un saldo positivo y negativo, no han sido favorables pero lo positivo es que hemos ido mejorando, me quedo con el primer tiempo de Toluca, el gran partido que hicimos contra América, pero la pelota no quiso entrar.

“Lo que ha faltado es pegar, definir, concertar; contra América tuvimos mucha generación de juego y llegadas, pero nos faltó la precisión, la tranquilidad o serenidad de meterla en el arco, definir; el partido con América es un reflejo de lo que nos puede pasar contra Orlando, tenemos que golpear al momento de hacer el gol para tener un partido redondo”, dijo.

De vida o muerte ante Orlando

También habló Fernando Gorriarán, quien sin rodeos catalogó de “matar o morir” el cotejo del martes por la noche en el Volcán. “Siento que es un partido de vida o muerte, es matar o morir, no hay mañana, es el partido más importante y trataremos de acatarlo de la mejor manera, será complicado pero tenemos nuestras armas, estoy convencido del objetivo, es un partido clave”, finalizó. El duelo está pactado para las 20:30 horas en el Universitario con la encomienda de ganar sí o sí para evitar un fracaso.