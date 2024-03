Henry Martín ha sido buscado por Chivas en tres ocasiones

El jugador del América reveló cómo el Rebaño lo ha intentado llevar a tierras tapatías.

Henry Martín, jugador del América, rompió el silencio y reveló las veces en las que directivas de Chivas lo han buscado para llevarlo al equipo.

En entrevista con Azteca Deportes, el delantero de Las Águilas dio a conocer que en diversas oportunidades ha habido acercamientos con el Rebaño Sagrado.

Incluso, Henry explicó que, en el primer intento, el conjunto tapatío ya lo tenía amarrado, pero una fuerte lesión en la rodilla le impidió llegar a la Perla Tapatía cuando todavía jugaba en Xolos de Tijuana.

La primera estaba en Tijuana y previo a romperme la rodilla, ese día mi representante se acerca y me dice, ‘ya está lo de Chivas’ y ese día me rompí la rodilla. Subiéndome al autobús para ir al juego con Tijuana y ese partido fue cuando me rompí la rodilla. La segunda fue cuando se dio mi traspaso al América, estaba entre Chivas y América, luego yo conocí al Piojo Herrera, hablamos y terminé yendo al América

Henry Martín, jugador del América.

Ricardo Peláez y la petición especial que le hizo a Henry Martín

«La tercera fue con Peláez, que habló y dijo, ahí chismoseó algunas cosas. No terminó de contar como estuvo. A mí se me acerca Santiago (Baños) me dice ‘ no queremos frenar tu carrera, aquí no vas a jugar mucho’, yo pasaba por mal momento, con la afición mi situación era fatal, con el club no era malo, pero no estaba rindiendo y en América tú sabes que es rendir o te vas».

«Yo era la tercera opción y se venía el Mundial. Me dice (Baños) ‘nosotros queremos que vayas al Mundial y no queremos frenarte, aunque sea el archirrival estamos pensando en dejarte ir para que sigas con tu carrera porque tú necesitas jugar sí quieres ir el Mundial. Te va a hablar Peláez'».

«Me dice (Peláez), ‘cabrón vente ya está todo, aquí va si vas a jugar, si juegas vas a ir al Mundial, pero necesitamos que te bajes el sueldo’ y le dije ‘a ver, a mí me ha costado el contrato que tengo ahora, le he batallado muchísimo para llegar a este lugar aparte no es que me este yendo de un equipo menor a uno mayor, cómo me pides que me baje el sueldo, no me lo voy a bajar’. Y me pide que me lo baje más, y después me dice ‘no, con tanto (que te bajes) lo podemos solucionar, pero bájatelo’ y le dije ‘yo no me lo voy a bajar’ porque si yo retrocedo no hay más para adelante y en esa semana desgraciadamente para Roger (Martinez) afortunadamente para mí, se acerca Santiago y me dice se acabaron las negociaciones, ya no te puedes ir. A mí me facilitó la decisión porque no estaba convencido de irme así».