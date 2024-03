Norberto Scoponi sale en defensa del Tata Martino: «Las cosas se hablan al momento”

El ex auxiliar de Martino en el Tri habló respecto a las declaraciones de Edson Álvarez sobre el proceso del argentino.

La polémica en torno a Gerardo Martino y su proyecto en la Selección Mexicana con el Mundial de Qatar 2022 continúa.

Luego de las declaraciones de jugadores como Edson Álvarez e Hirving Lozano, Norberto Scoponi, quien fuera auxiliar del Tata en el Tri, salió en defensa del argentino.

En entrevista con Récord, Scoponi descalificó a los futbolistas.

«Las cosas se hablan al momento, nunca nadie le reclamó a Martino. Están fuera de lugar. Lo que pasó ya fue. Cada uno tiene que hacer su propia autocrítica»

Norberto Scoponi, ex auxiliar de Tata Martino.

Asimismo, Norberto Scoponi dejó en claro que ni Martino ni ningún integrante del cuerpo técnico habrían pensado en «vender el juego ante Argentina» como se ha especulado en estos últimos días.

«Eso lo dice cualquier ignorante que no sabe de futbol»

¿Qué dijo Edson Álvarez?

Álvarez, habló con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, sobre como cambió su relación con el entrenador sudamericano en la previa al encuentro ante Argentina en la Copa del Mundo, lo que reaviva el rumor de que Martino ‘vendió’ el juego.

«Estoy agradecido, en algún momento yo tenía una gran relación con ‘el Tata’, pero una gran relación, de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas, él es una persona que le gusta hablar mucho de futbol, cuando llega el Mundial no me sentía titular, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar, entonces cuando llega el partido contra Polonia todo bien muy bien y cuando llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar», comentó.