Noticias del equipo Inter Miami: Lionel Messi, lista de lesionados, equipo previsto

El CF Monterrey es el favorito para avanzar en la Copa de Campeones de la CONCACAF, pero se enfrentará a un fuerte equipo de Miami en el Estadio BBVA.

Ha llegado el día de la verdad para el Inter Miami. El entrenador Tata Martino no ha ocultado su decisión de priorizar la Copa de Campeones de la CONCACAF en las primeras etapas de la temporada, dando descanso a jugadores clave en los partidos de la MLS para garantizar que jugadores como Lionel Messi y Luis Suárez estén en forma y funcionando.

Inter de Miami ya está en México para el partido de vuelta de los cuartos de final contra el CF Monterrey. Están perdiendo 2-1 desde el partido de ida, un déficit significativo, aunque no insuperable. Los Herons tendrán que dar lo mejor de sí para avanzar contra los gigantes de la Liga MX y parecen estar listos para nombrar un once inicial fuerte.

La gran noticia para los Herons es que Lionel Messi estará listo para ser titular contra Monterrey. Regresó de una ausencia por lesión contra Colorado Rapids el fin de semana pasado e impresionó en su segunda mitad, anotando el empate a los pocos minutos de su presentación.

Jordi Alba y Sergio Busquets salieron desde el banquillo contra Colorado y descansaron antes del viaje de vida o muerte del miércoles a Monterrey. El único integrante del excuarteto del Barcelona que no jugó el pasado sábado fue Luis Suárez, pero el delantero uruguayo ha entrenado con normalidad esta semana y no se ha reportado ninguna lesión. Se espera que los cuatro veteranos superestrellas de Miami comiencen contra Monterrey.

Equipo previsto de Inter Miami para enfrentar a Monterrey: Drake Callender – Jordi Alba, Nicolás Freire, Tomás Avilés, Marcelo Weigandt – Diego Gómez, Sergio Busquets, David Ruiz – Julian Gressel, Luis Suárez, Lionel Messi

¿Quién está en la lista de lesionados del Inter Miami?

Los primeros meses de la campaña 2024 de los Herons se han visto arruinados por las lesiones. La ausencia de Lionel Messi durante cuatro partidos le quitó impulso a Miami en la MLS y contribuyó a la derrota del partido de ida ante Monterrey la semana pasada.

Pero el argentino está lejos de ser el único que hizo un viaje a la sala médica de Miami, que en un momento tuvo la lista de lesionados más larga de la liga. De cara al choque contra Monterrey las ausencias confirmadas son Ian Fray (ACL), Facundo Farias (ACL), Robbie Robinson (gemelo) y Federico Redondo (rodilla).

Aún no está claro el estatus de Robert Taylor, quien fue baja por una lesión muscular en el primer tiempo ante Monterrey. El delantero finlandés no fue incluido en la convocatoria de la jornada del pasado fin de semana y es duda para jugar hoy. Las perspectivas son mejores para el joven centrocampista Benjamín Cremaschi, que regresó a la plantilla ante el Colorado tras una ausencia de tres meses por una hernia deportiva.

¿Qué dijo el Tata Martino sobre Lionel Messi?

Aunque no estuvo en el campo contra Monterrey en el Chase Stadium, Lionel Messi aún fue noticia en el partido de ida de este choque de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Según los informes, el argentino se enfrentó a los árbitros y se peleó con miembros del cuerpo técnico de Monterrey después del partido.

El segundo entrenador del Monterrey, Nico Sánchez, dijo que Messi estaba furioso con el arbitraje y posteriormente el club mexicano presentó una denuncia oficial. Más tarde surgieron imágenes de Sánchez explicando la situación a sus amigos en una nota de voz, describiendo a Messi como un “enano poseído” en el audio filtrado.

Ese telón de fondo polémico sólo aumentará la anticipación por el partido de vuelta del miércoles. Sin embargo, el técnico del Inter Miami insistió en que la reacción de Messi era simplemente una señal de su instinto competitivo y su voluntad de ganar.

Martino dijo: “Compite absolutamente así porque se siente así y el día que no se sienta así dejará el fútbol. No importa la situación en la que se encuentre, o la liga en la que juegue, en un partido amistoso o decisivo, no creo que lo afronte de otra manera que no sea competitivamente, al límite de sus capacidades. Eso es lo que esperamos de todo el equipo, no sólo de él”.