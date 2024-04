«Por Xabi no nos han llamado»

El director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, habla sobre el éxito tremendo en la Bundesliga y el futuro del técnico español.

Exjugador y arquitecto, junto a Fernando Carro, del Leverkusen campeón de la Bundesliga, Simon Rolfes abre las puertas del Bay Arena a AS para analizar lo que ha sido una temporada excepcional y que aún puede completarse con dos títulos más. Xabi Alonso fue su apuesta personal. Un éxito sin precedentes.

¿Qué siente el director deportivo del Leverkusen tras la primera Bundesliga de su historia?

Es increíble. Una temporada fantástica. Llevamos 45 años seguidos en la Bundesliga, habíamos ganado una copa y una UEFA, pero nunca antes habíamos sido campeones, pese a estar cerca. Es un sueño ganar la liga. Después de 11 del Bayern… esto es muy grande.

¿E inesperado?

En pretemporada no cuentas con esto, pero teníamos el feeling de que había buen equipo y de que podíamos pelear con el Top-4. El Bayern es el equipo a batir. Cuando jugamos contra ellos en Múnich dijimos: “Ok, podemos pelear contra ellos’. Luego, en casa, demostramos que fuimos los mejores.

¿Qué papel tiene Xabi Alonso en todo esto?

Xabi es muy importante. Siempre el entrenador tiene la responsabilidad del trabajo diario con el equipo. Él es muy profesional, trabajador, siempre está con su staff. Parece construido para ganar. Si gana un miércoles, quiere ganar el domingo. Ha logrado transmitir eso a los jugadores.

¿Por qué se decantaron por Xabi?

No sólo en España fue una sorpresa, en Alemania también. Cuando llegó estábamos en el puesto 17, no andábamos bien, pero sólo unos meses antes habíamos logrado acabar teceros. Había buen equipo. Estábamos en un momento crítico después de 7 u 8 partidos. Teníamos unos jugadores de calidad y muy definidos. Necesitábamos un técnico que se adecuara a ellos. Alguien que jugará como queríamos y ahí nuestra prioridad número uno fue Xabi.

¿Qué les gustó de él?

Teníamos referencias sobre su personalidad, no sólo relacionada con el fútbol, sino en todos los ámbitos de la vida. Hablamos con mucha gente sobre él. Lo único que no tenía era experiencia al máximo nivel y el equipo estaba 17º y sin confianza. Había que elegir: ¿calidad o inexperiencia? Para mí estaba claro. Queríamos calidad porque teníamos calidad en los jugadores. La inexperiencia se podía corregir ayudándole desde el club al principio para arroparle en los momentos difíciles. Pero había tiempo desde octubre hasta final de temporada y el equipo fue mejorando. Acabamos entrando en Europa. El objetivo era construir un bloque para esta campaña, y así fue.

¿Qué significa que Xabi se quede?

Significa mucho. Ha atraído mucho interés de los mejores clubes de Europa, pero que se quede significa que valora nuestro club y a sus jugadores. La ambición y la estabilidad las siente, y nos hace estar conectados con él. Tiene una posición de líder. Puedes convencer a alguien simplemente ofreciéndole un contrato, pero Xabi se ha convencido a sí mismo porque de verdad quiere quedarse.

¿Han recibido ofertas oficiales por él?

No, nos han llamado. Pero tenemos una relación transparente con Xabi y lo hablamos todo. Él se queda aquí porque quiere quedarse.

¿Cuántos fichajes harán en verano para defender el título?

Haremos algunos cambios pero no tantos como el año pasado. Mantendremos la estructura. No es malo si refrescas el equipo, si hay algún cambio. Que haya competitividad fresca a mí me gusta.

¿Lograrán mantener a jugadores como Wirtz o Grimaldo?

Wirtz y Grimaldo se quedarán. Gran futbolista Grimaldo, el español. Y Wirtz es un jugador clave. Tiene 20 años y una gran mentalidad. A los hinchas les gusta, les encanta. Lleva unos años con nosotros y la próxima temporada jugará por primera vez la Champions con su club, porque la otra vez no pudo por lesión.