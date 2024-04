Christian “Hobbit” Bermudez: “Tengo tatuajes de los seres que yo he visto, nada mas que viven en otro planeta»

En un video realizado por el Club Atlánte, el jugador Christian “Hobbit” Bermudez aborda temas como la meditación y sus historias personales que ha tenido gracias a dicha práctica. Acá te dejamos unos fragmentos de la entrevista:

“Teníamos un grupo de algunos jugadores éramos como cuatro cinco jugadores entre platica se dio la meditación y uno de ellos fue Daniel (Lajud), algunos habían meditado y otro nos, Daniel fue por la cosquillita a ver que se trataba”.

“Al termino Daniel dijo que se sintió un poco inquieto, ya que en nuestra vida diaria es muy intensa, cuando uno tiene una tranquilidad no sabe estar tranquilo, pero Daniel se llevo sensaciones muy buenas”.

“Yo he tenido sueños lucidos debajo del mar, he visto estructuras debajo del mar, afuera del mar, y algo muy loco que me pasó es que no tenía que escuchar, que leer, entonces cerré los ojos y me vi en una imagen donde estaba en el fondo del mar, yo viendo hacia arriba y yo viendo el sol como reflejaba el agua, la superficie y en eso empezaba a avanzar, yo iba arriba de un delfín”.

“A mi me da miedo el agua, no se nadar, yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida, yo morí ahogado junto con mi mamá en ese momento.

“Tengo tatuajes de los seres que yo he visto, nada mas que viven en otro planeta, viven interiormente no exteriormente, los seres evolucionados viven adentro de esos planetas, nosotros vivimos afuera, no somos tan evolucionados pero se que hay vida en otros planetas”.

¿Qué es la Meditación?

La Meditación es una práctica de autocontrol destinada a regular el cuerpo y la mente hacia un estado de profunda relajación. Por esta razón es capaz de provocar estados alterados de conciencia. Se refiere a un proceso por el cual se llega a un estado acrítico de auto-observación pasiva. Es un estado de conciencia en el que se observa el pensamiento, pero sin pensar; el sentimiento, sin involucrarse en él, y cualquier contenido cognoscitivo, sensorial, emocional, fisiológico o conductual, de manera pasiva, solo permitiéndola, sin responder.