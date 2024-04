Erick Gutierrez aconseja a jóvenes para que salgan lo antes posible a Europa

El futbolista del Rebaño Sagrado vive un momento bueno dentro del Clausura 2024

Erik Gutiérrez, mediocampista de Chivas, habló de su experiencia en Europa y aseguró que el jugador mexicano debe ser consciente que no será fácil, pero sería mejor si emigran más jóvenes.

«No es nada sencillo, en mi caso jugaba todo en Pachuca y uno piensa, voy a llegar y jugar, me fui y no jugué un año y medio o dos, después terminas jugando pero no es sencillo, es fácil ‘ah no salen a Europa’, se habla mucho que lo quieran acá o allá o a veces no es cierto. A veces él que se va es el que menos habla, menos ruido hace, hablan de muchos y no se terminan yendo.

«Tener 26 o 27 es edad grande para Europa, es arriesgarte y saber que vas a pasarla mal, tienes que mantenerte, hacerte fuerte, hay que tratar de irse más jóvenes, hay que dejar de ver por el bien del nivel local o negocio porque hay buen jugador y lo venden aquí, sé que mueve mucho el tema económico porque te pagan más aquí y vas a ganar menos allá, pero si quieren algo distinto tienen que salir más jóvenes y formarse allá», expresó en entrevista para TUDN.

Gutiérrez comentó que el mexicano debe ver la manera de ir a Europa con pasaporte, para no sufrir lo que él padeció de que se le cerraron las puertas por no tenerlo para mantenerse en el Viejo Continente.

«El pasaporte tenerlo te abre muchas puertas, en Holanda son cinco años, en España dos, entró una regla que no pude hacer mi pasaporte europeo que tenía que renunciar al pasaporte mexicano y ya no podía ir a la selección que al final no tuve, hablamos para que me hicieran el favor y no me lo hicieron.

«Tenía oportunidad de llegar a otros clubes, la plaza la ocupa alguien con nombre, pero tener 19 años y ya tienes pasaporte, llegas a un club europeo seguro, sucede pero sería bueno que se fueran antes para tener ese tema», sentenció.