Adiós a los Chinos

El jugador de la UNAM se encuentra enfocado para su duelo contra la máquina de la Cruz Azul para los Cuartos de Final

Famoso no solo por su habilidad y futbol si no por su inconfundible cabellera, Cesar “Chino” Huerta, futbolista de los Pumas decidió ponerle fin a sus tradicionales rizos y estrenará look.

El atacante universitario compartió a través de su red social de Instagram una fotografía suya entrenando en cantera, donde logramos observar su nuevo peinado. Ahora tiene unas Rastas, peinado de moda de algunos futbolistas como Uriel Antuna, Marcelo Flores y Sebastián Cordova.

Los comentarios sobre esta iniciativa del Chino Huerta fueron muy positivos para el también integrante de la Selección Mexicana, ya que la mayoría de aficionados del club del Pedregal aplaudieron su cambio e incluso compararon la modificación con los característicos estilos de los jugadores africanos Mohamed Salah y Sadio Mané, quienes brillaron juntos en el Liverpool.

¿Qué le espera a los Pumas en la Liguilla?

Después de sobrevivir al Play In, los Pumas encararán la fase de Cuartos de Final contra Cruz Azul, sublíder del torneo que contará con la ventaja de cerrar la eliminatoria como local y avanzar a la siguiente ronda en caso de empate global.

En esta serie será vital el aporte de Huerta para el conjunto dirigido por Gustavo Lema, ya que el delantero es pieza clave en el esquema titular del estratega y presume de siete asistencias en la fase regular del actual certamen.