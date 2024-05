Claudio Bravo recuerda el 7-0 a México: «Pudimos haberles hecho diez goles».

El portero de la selección de Chile recordó la histórica goleada que le propinaron a la selección mexicana en la Copa América Centenario.

El recuerdo sigue vivo, y ese 7-0 de Chile sobre México perdura en la memoria de muchos mexicanos que sufrieron ese día en el Levis Stadium de Santa Clara California.

Claudio Bravo recordó una vez mas ese partido y contó una anécdota que por ahora permanecía en el anonimato. Y es que el portero y capitán de la selección de Chile relevó que Javier “Chicharito” Hernandez le suplicó que ya no más, que pararan el ataque del equipo que era dirigido por Juan Antonio Pizzi. “Me acuerdo que me venía a apretar Chicharito. Me decía ‘por favor, diles a tus compañeros que paren, diles que paren”.

Brutal esto que comenta Claudio Bravo sobre la súplica de Javier Hernández en el 7-0 al Tri.



“Nosotros a 🇲🇽 le pudimos haber hecho 10. Me acuerdo que me venía a apretar Chicharito. Me decía ‘Por favor, diles a tus compañeros que paren, diles que paren’”.pic.twitter.com/NCZhZHj30x — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 10, 2024

Esta declaración fue para el Canal 13, ahí recordó: “Fue una clase de fútbol. Creo que en el cuarto gol todo el estadio empieza a gritar ‘olé’. Termina el partido y me acuerdo que nos fuimos ovacionados del estadio, por los mismos mexicanos. Pudimos haberles hecho diez goles”.