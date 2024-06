Andrea Chapa y Juanjo Treviño se coronan en el primer Torneo de Superlíder y Footgolf Monterrey

Andrea Carolina Chapa y Juanjo Treviño en la división de los profesionales, y Rudy Martínez y Antonio Alemán, en Amateur, lograron los títulos en el primer Torneo de Footgolf entre Superlíder y Footgolf Monterrey.

Cerca de 30 participantes se dieron cita en La Ciudad del Sol Club de Golf, en Allende, Nuevo León, para vivir una gran tarde de competencia del deporte que fusiona las disciplinas del futbol y el golf.

Los ex futbolistas de Tigres Juninho y Jonathan Espericueta, además Pedro Palacios, líder de la agrupación musical los Tres Tristes Tigres, también participaron en el evento que se jugó a 18 hoyos en la modalidad de A Go Go.

Chapa, quien recientemente logró el subcampeonato en la Copa Sudamericana en Uruguay, y Treviño finalizaron con un score de -18 para llevarse el título de la división estelar el torneo, mientras que en Amateur, Rudy y el “Doc” Alemán firmaron tarjeta con -15 golpes.

La diferencia entre las divisiones es que en Amateur salen de una distancia más corta rumbo al hoyo, aproximadamente 50 yardas.

El actual campeón mexicano de la disciplina, Mario González, haciendo dupla con su hijo Mario, lograron el segundo puesto en Pro con -15; Max Aguiar, ex jugador de La Raza de Monterrey, y Andrés Garza se subieron al podio en el tercer peldaño con -12.

En Amateur, división creada para jugadores máximo un par de torneos oficiales jugados, el segundo lugar fue para la dupla de Edson Almazan y Enrique Domissy, con registro de -15; Jorge Cavazos y Marco Villarreal se llevaron las medallas de bronce con -10.

El presidente de la Federación Mexicana de Footgolf, Francisco González, estuvo presente en la competencia y dio el mensaje de bienvenida al torneo.

Se espera que en el mes de agosto de nueva cuenta Superlíder y Footgolf Monterrey se unan para realizar otro evento.