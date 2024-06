Carlos Salcedo lanza su nueva canción: “Soy la pesadilla de los delanteros”

Lanzó su canción «HI3LO» hace algunos días causando cierta polémica por su letra

El defensa mexicano de Cruz Azul, Carlos Salcedo, ha recuperado su nivel como jugador dentro de la Liga MX y con ello colaboró para que La Máquina tuviera una gran temporada colocándose como Sublíder de la competencia y como Subcampeón del Torneo Clausura 2024.

El «Titán» Salcedo lanzó su nuevo sencillo musical de nombre «HI3LO» con el cual ha causado sensación en redes sociales, aunque también ha despertado polémica por su letra en la que se auto califica como: «Soy la pesadilla de los delanteros».

¿Qué dice la letra de HI3LO?

Habla sobre que él es una estrella dentro del fútbol que es asediada por la prensa porque dentro de la cancha es un auténtico terror de los atacantes rivales.

«A la chin… se pueden ir todos porque ninguno me da nada, yo trabajé por lo mío, sudé por lo mío, no fue de la nada», menciona en una parte de sencillo.

«Me bajo y me siguen los reporteros, soy la pesadilla de los delanteros, todo el mundo me quiere en mi comunidad, millonario sin universidad, no vas a lograr mamá me decía, valió la pena las amanecidas», complementa en su canción.

Soy la pesadilla de los delanteros 🗣️🔥🗣️🔥🗣️🔥🗣️🔥 pic.twitter.com/ZTFTRFnP7g — el wey (@AldoTheWey) June 5, 2024

No es la primera vez que el mundialista mexicano incursiona en el mundo de la música, ya que fue en el año 2021 cuando jugaba para Tigres que ya tenía canciones subidas en su canal de YouTube, de las cuales se titulan: «Hoy se va» «Noche y día» «X mi mente» y «Títan», además de esta última que se volvió viral en redes.