Se despide Osvaldo Martínez del futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Terminó el andar de Osvaldo Martínez en Liga MX. Tras 12 años de ofrecer su futbol a varios clubes nacionales, el paraguayo anunció que da por concluido su paso por el balompié azteca, en donde se consolidó como uno de los extranjeros más rentables de los últimos tiempos.

El casaca ‘10’ escribió la noticia por medio de su cuenta de Facebook y agradeció a todo México por la calidez con la que se encontró una vez llegado del futbol guaraní.

«Hoy, después de 12 años, me despido de este hermoso país donde pasé gran parte de mi vida, donde disfruté cada minuto y donde me hicieron sentir como en casa. Fueron años hermosos a lado de amigos y grandes profesionales que me regaló el futbol y la vida. Hoy me toca partir hacia nuevos proyectos fuera del país y no me podía ir sin antes agradecerles por todo el cariño», redactó.

En otras noticias, Osvaldo Martínez se despide del futbol mexicano 🇲🇽 pic.twitter.com/McFNkSkuQZ — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) January 15, 2021

‘Osvaldito’ llegó a México en el año 2008 para jugar en Rayados del Monterrey, después pasó al Atlante, América, Santos, Atlas y Puebla. En total consiguió cinco títulos de Liga MX y tres de Concachampions, eso además del profundo cariño que cada una de las distintas aficiones le tuvieron al nacido en Luque.

