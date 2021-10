Luka Romero y Jesús Hernández, los mexicanos considerados entre las grandes promesas del mundo

Como cada año el prestigioso diario inglés The Guardian dio a conocer su lista de futbolistas juveniles más prometedores a nivel mundial, y este año destacan dos mexicanos, el extremo Luka Romero y el delantero Jesús Hernández.

Romero, nacido en Durango durante la etapa de su padre como jugador de la Primera A pero que ha decidido defender a Argentina, actualmente juega para la Lazio de Italia tras su paso por el Mallorca de España en donde estableció el récord del jugador más joven en participar en La Liga.

Por su parte Hernández es un atacante que actualmente vive sus primeros minutos en el máximo circuito con el Querétaro, con el cual debutó en la jornada 5 del Grita México A21 en la derrota de los ‘Gallos’ contra Tigres. El delantero de 17 años ha tenido un progreso impresionante en el último año al pasar por las categorías sub 15, sub 17, sub 20 y Primera División de los emplumados, acumulando 4 partidos en Liga MX hasta el momento.