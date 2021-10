Ex campeón de UFC menciona lo duro de la lucha libre

Por Emanuel Martínez

Junior Dos Santos, ex campeón de UFC habló sobre lo que será su primera lucha en el ambiente profesional, pues el brasileño debutará esta noche en AEW Rampage.

«No sabía mucho sobre la lucha libre profesional. No era un gran admirador de eso. Pero eso cambió cuando Dan Lambert me invitó a ir (a AEW) y ver lo difícil que es. No es una broma, hombre. Esos muchachos se esfuerzan y tienen que estar muy bien preparados para eso. Entonces, cuando vi todo eso, todo, me interesé y le dije a Dan Lambert que quería hacerlo», dijo el brasileño.

«Una de las cosas más asombrosas de la lucha libre profesional es, al menos para mí y lo que pude ver, la multitud. ¡Hombre, a esos chicos les encanta esta cosa! Tienen muchas ganas de participar y nos gritan y dicen muchas cosas. Puedo apostar que muchos de ellos estarían dispuestos a entrar en el ring y darnos una paliza. Ese tipo de energía fue increíble de sentir, y durante mucho tiempo no me había sentido tan emocionado de subir al ring y dar lo mejor de mí en mi actuación. Entonces, hombre, estoy deseando que llegue (su lucha de esta noche)», mencionó el peleador.