Kun Agüero al cardiólogo

Momentos de tensión y preocupación se vivieron durante el encuentro entre el Barcelona y Alavés, luego de que Sergio Agüero se tomara el pecho con molestia y se tumbara al campo.

Rápidamente el equipo médico del club opto por trasladarlo al hospital inmediatamente después de sacarlo del campo.

En estas últimas horas el Barcelona ha emitido por fin un reporte médico sobre el estado de salud del delantero, “Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico”, informó el club mediante su cuenta de Twitter.

Medios españoles mostraron imágenes de la ambulancia que transporto al atacante de 33 años al hospital, mientras que el medio catalán Sport informó que Agüero sufrió una “leve taquicardia que le provocó falta de aire y un mareo”.

Por otro lado, el entrenador interino Sergi Barjuan declaró lo siguiente:

“Le he preguntado cómo estaba y me ha dicho que estaba un poco mareado y ahora me he enterado que lo han llevado al hospital a hacerse pruebas”, informó.

El estado de salud del Kun Agüero es incierto aun, se espera que se revele más información al respecto las próximas horas.