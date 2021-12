Boca Juniors daría de baja a Edwin Cardona por indisciplina

Pese a sus deseos de permanecer en Boca Juniors, el mediocampista colombiano Edwin Cardona finalmente volvería al futbol mexicano con los Xolos, al darse a conocer que los ‘Xeneizes’ finalmente se desprenderían de él por actos de indisciplina.

Recientemente el portal AS dio a conocer que la directiva del Boca finalmente se ha rendido como el colombiano y han optado por no seguir negociando por sus servicios, después de que supuestamente se hubiera presentado en «condiciones no aceptables» a los entrenamientos del equipo junto a su compatriota Sebastián Villa y el peruano Carlos Zambrano.

Pese a que los ‘Xeneizes’ no han dado detalles, la prensa argentina comenta que los jugadores habrían metido mujeres al hotel de concentración del equipo, lo cual podría provocar que sean dados de baja. Actualmente Cardona está a préstamos por parte de los Xolos de Tijuana, club al que deberá retornar con miras al Clausura 2022 ante la decisión del Boca, que originalmente planeaba negociar una nueva extensión del préstamo a los ‘Canes Aztecas’.