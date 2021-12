Hernán Cristante: «Mi idea es salir ya del futbol mexicano»

Después de una dolorosa eliminación en el Repechaje, Hernán Cristante fue despedido por el Toluca poniendo fin a su segunda etapa como entrenador escarlata en malas condiciones, al grado que el entrenador argentino reveló que ya no desea trabajar más en México y probar suerte en su país.

Entrevistado por ESPN el ex portero aseguró «mi idea es salir ya del futbol mexicano, porque se me ha complicado, me vincularon con ‘equis’ o ‘y’, no es cierto» antes de salir de México para escuchar dos propuestas de trabajo en Argentina y seguir su carrera como estratega, que hasta ahora solo se ha desarrollado tras dirigir a Coras de Tepic en el ascenso y a los ‘Diablos’ en dos ocasiones.

Cristante reflejó su molestia al catalogar su despido del Toluca como de «muy poca categoría», declarando que «el día que yo quería despedir a la señora que trabajaba en mi casa la llamé, y hable con ella, la categoría no se compra»