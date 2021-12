Miguel Herrera reconoce que el Tri fracasará si no regresa al buen nivel

El actual técnico de los Tigres y ex director técnico de la Selección Mexicana en el mundial de Brasil 2014, reconoció durante una entrevista con Telemundo que la escuadra de Martino fracasara si el Tri no recompone su nivel.

“Si México llega al Mundial con esta generación y regresa al buen trabajo que había hecho al inicio, yo creo que estamos para cosas importantes; si llegamos al Mundial jugando como se está jugando en este momento, seguro nos regresamos en la primera fase”, explicó.

Durante la entrevista también comentó del problema que representa la falta de paciencia de los mexicanos para lograr buenos resultados a largo plazo con la Selección.

“En México tenemos mecha corta de paciencia y eso lo sabemos, en nuestra Liga cortan a los técnicos, dos o tres fechas y cortan al técnico. No hay mucho aguante, de repente tocas fibras que no les gustan y ya están pensando en volarte la cabeza, la verdad es que así es nuestro futbol y no lo vamos a cambiar tan fácil”, declaró en la entrevista.