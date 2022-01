Que comience la acción.

Deseo de Messi.

Experimentamos un Leo Messi diferente incluso con distintos colores, en este 2021 finalizó su relación con el FC Barcelona y que llegó a Francia con el PSG que luce como favorito en su liga y en UEFA Champions

«Vengo a este club porque es un club ambicioso»

Palabras de Messi al llegar al club parisino.

Hoy se encuentran en octavos ante el Manchester City y Messi llegó al PSG para conseguir la orejona, ¿lo logrará?

Deseo del Madrid.

El Madrid es líder absoluto de La liga, se quiere apoderar de ella cuanto antes, si logra paso perfecto para la segunda mitad de la temporada puede repetir la hazaña del pasado 2012, que logro llegar a más de 100 puntos.

Hoy es primero de la tabla, cuarenta y seis puntos, ocho de ventaja con el segundo puesto, el Sevilla.

El cuadro de Don Carlo juega ante el Getafe el próximo domingo y se pronostica su cuarta victoria al hilo, con diecinueve juegos actualmente, catorce de ellos con victoria, en cuatro ocasiones han repartido puntos y solo el Enspayol el día tres de octubre ha logrado ganarle al club merengue dos goles por uno.

El deseo de toda la afición blanca para el 2022 es que Florentino logre firmar al francés Kylian Mbappé, por supuesto ganar la liga cuanto antes y por ultimo y no menos importante que Hazard rinda.

Deseo del Cruz Azul

Cruz Azul quiere la décima corona

Con lo que nos regalo en este año, la maquina hará todo por ir por otro campeonato el siguiente y esta mas que claro que lo desean con los fichajes que están llegando.

Christian Tabó, el delantero charrúa de veintiocho años de edad procedente del Club Puebla, Uriel Antuna y Alejandro Mayorga, el pasado lunes reportaron en Ciudad de México ya vistiendo los colores del Cruz Azul, siendo ´bombas´ del mercado de fichajes para el próximo torneo y que también la operación involucro a Roberto Alvarado que paso a ser parte del rebaño sagrado.

La llegada de la joya de San Nicolas; Charly Rodríguez de los Rayados de Monterrey, por la salida del referente Luis Romo, y aunque rumores lo colocaban aun con la Pandilla para la siguiente temporada, termino por fichar con el Cruz Azul.

La maquina esta colocando todo el combustible para iniciar su camino en este próximo año.

Deseo de las Chivas

Chivas aspira, pero no concreta, con un técnico como Michel Leaño sin mucha experiencia, con Amaury Vergara que se cree más artista que presidente y Ricardo Peláez con contrato indefinido y con decisiones nada claras.

Buscan hacer un buen papel de cara al siguiente torneo, pero su presente y pasado reciente es bastante nebuloso, no hay muchas esperanzas.

Se acaba de integrar a las filas Roberto ´Piojo´ Alvarado, que ya se estreno con gol en juego de preparación ante el Necaxa con un marcador final de cuatro goles por cero.

¿Sera que se componen o seguirán pastoreando por rumbo equivocado?

Deseo de Lacarmón.

Lacarmón en plan grande con Puebla, a pesar de las bajas que han tenido en el año siguen disputando puestos importantes en la Liga MX.

El argentino llego a los camoteros e implanto chip ganador, Nico quiere que la franja sigue en instancias grandes, por ahora solo han salido jugadores y no han concretado ningún fichaje para el próximo año, recordemos que una vibra así no se vivía desde Lapuente.

Y porque el Cruz Azul y el Atlas si, el Puebla también quiere ser campeón.

Deseo del Manchester United

Cristiano logrará salvar el barco de Manchester United

En sexto lugar en Premier League, un puesto en el que CR7 no esta acostumbrado que su equipo este en tan bajas puestos, y ahora enfrente de los ´Colchoneros´ en octavos de final de UEFA Champions League será difícil para el portugués lidiar con el barco del club ingles en estos momentos, el deseo de toda la afición de los ´Red Devils´ es que superen al ´Atleti´ y busquen mejorar su estadía en la liga de Inglaterra.

Deseo de Miguel Herrera

Miguel Herrera con Tigres

El ´Piojo´ quiere y necesita ser protagonista desde un principio de torneo, ahora que la Liga Mx es cada vez mas competitiva debe sumar desde las primeras jornadas, ahora con el francés saludable desde un principio no tendrá problema con los goles como lo tuvo al inicio de la temporada pasada y que le costo poder superar esa faceta y ser autoridad después en la contienda.

Deseo de Solari

Solari desea quedar campeón con el América, después de tener dos super torneos con las águilas ahora ya requiere de un titulo para que la afición se la crea, no basta con jugar bonito y ser contundente en todo el torneo cuando en el primer chance de liguilla, en la ´fiesta grande´ te echan.

¡Que se ponga las pilas el argentino!

Deseo de Italia

La selección ´azzura´ busca retomar el protagonismo con el que brillo en el 2021, para eso necesita obtener el boleto que esta en juego ante la selección portuguesa en zona de repesca para ir a Qatar.

Cristiano y compañía no son tarea fácil, para ser honesto, pero si demuestran la contundencia con la que actuaron en la Euro, pueden lograrlo.

Deseo de Sebastián Córdova

Sed de revancha, el mexicano, Sebastián Córdova tiene buenas sensaciones en Tigres con el estratega que lo vio nacer en el futbol, Miguel Herrera.

Tienen buena relación, que el entrenador ya menciono que no tiene nada que recuperar del joven de veinticuatro años, que ha sido constante con la selección y eso le agrada, que solo es retomar el ritmo y que lo que paso en el América y el motivo de su salida, que le mismo ´Sebas ´menciono fue el hartazgo de comer banca y no jugar, que, para los ojos de Solari, no funcionaba en el sistema.

Ahora en la U de Nuevo León, Córdova desea un campeonato cuanto antes.

Deseo de Xavi Hernandez

´Esta es nuestra realidad´

Palabras de Xavi Hernandez con la actual situación del FC Barcelona, que ahora se encuentran en séptimo lugar de La Liga, con tan solo veintiocho unidades con una diferencia de siete goles entre su ofensiva y su defensiva, necesitan un cambio revolucionado.

Cuenta con un plantel extremadamente joven, Sergiño Dest, Eric García, Ricardo Puig, Pedri, Gavi, Ansu Fati, entre otros.

Quizá los deseos de Xavi sean mejorar su paso por La Liga, ganar indiscutiblemente la Europa League y quizás un ´Haaland´ no estaría de más.

Deseo de México

¿Quién ganará en Qatar 2022?

Ya son trece selecciones con boleto al mundial; Qatar, Serbia, Dinamarca, España, Países Bajos, Suiza, Croacia, Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Argentina y Brasil

En la AFC (Asia) son cuatro boletos directos y un repechaje, en CAF (África) son cinco tickets, en la CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el caribe) existen tres pases directos y un repechaje.

Por el lado de la CONMEBOL (Sudamérica) son cuatro lugares directos y un repechaje, en la OFC (Oceanía) solo pasa un repechaje y por último pero muy extenso la UEFA (Europa) son 13 boletos

¿Qué pasara? ¿El Tata podrá llevar a la selección azteca a la justa mundialista?

Ese, ese es nuestro deseo, que el argentino pueda lograr el pase.