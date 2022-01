Jake Paul desea pelear con el ‘Canelo’, Chávez Jr y Mike Tyson

Tras haber vencido en 2 ocasiones a Tyron Woodley el youtuber Jake Paul quiere seguir avanzando en su nueva faceta como boxeado, y para ello se ha propuesto subir al ring 3 veces en el 2022 ante tres rivales soñados, los mexicanos Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr. y la leyenda estadounidense Mike Tyson.

En una reciente entrevista para el podcast Boxing with Chris Mannix la celebridad de internet reveló que «mi primer gran objetivo es pelear es pelear tres veces al año, estoy trabajando para eso, tengo grandes aspiraciones».

Sobre las quejas de muchos de que no es un boxeador de verdad el norteamericano reveló sus deseos de enfrentar a un púgil de peso, y mencionó que «en Twitter publiqué mi lista de deseos, Mike Tyson sería lo más increíble en el mundo, Canelo esta ahí y sé que puedo llegar si estoy en mi mejor condición, es una gran idea, la mejor idea del boxeo en este momento».

Paul tampoco descarta la opción de conseguir una pelea con Chávez Jr., al que definió como «es un ex campeón se que puedo vencerlo y he visto su récord no se cuantas derrotas tiene, pero es un buen récord».