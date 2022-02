Caixinha le cierra las puertas de Santos a Giovani dos Santos

Producto de la baja de Ayrton Preciado por lo que queda del torneo, el nombre de Giovani dos Santos comenzó a sonar con fuerza para llegar a Santos y cubrir la baja del ecuatoriano, aunque esta posibilidad ha quedado en el olvido al ser descartado por el entrenador lagunero Pedro Caixinha.

Durante una reciente rueda de prensa el técnico portugués fue cuestionado sobre el posible arribo del ex seleccionado mexicano, ante lo cual respondió «soy coherente en lo que yo busco, no entra en los patrones que queremos, para nada y acá en la institución nadie me habló sobre ese tema, por lo que lo colocaría a nivel de lo que es, un rumor».

El lusitano señaló que no busca más refuerzos para Santos sino que esta dispuesto a apostar por canteranos como Jordan Carrillo y Diego Medina en lugar de apostar por jugadores como el canterano del Barcelona. Con esta decisión Gio seguiría fuera de las canchas, sumando más de un semestre de inactividad ya que su último juego oficial fue con el América en abril del año pasado.