Javier Aguirre: «Monterrey ha venido cinco veces y no lo ha ganado nunca

Después de la sorpresiva eliminación ante Al-Ahly, Javier Aguirre finalmente dio la cara ante la prensa sobre el papel de Rayados en el Mundial de Clubes, aunque sus declaraciones dieron mucho de que hablar, al señalar que el Monterrey no ha llegado ni a la final en sus presentaciones anteriores.

En su encuentro con la prensa el entrenador de la ‘Pandilla’ aseguró «Monterrey ha venido cinco veces y no lo ha ganado nunca, jamás llegó a la Final. No falla el penal el que no lo tira, aquí hay que estar trabajando»

El ‘Vasco’, que resaltó que tiene el apoyo de la directiva para continuar en el puesto, prometió que el club ganará el juego por el quinto lugar del torneo y sobre las críticas hacia su persona señaló que «después de 45 años en el futbol profesional estás preparado para cualquier cosa, en cualquier momento en cualquier parte del mundo»

Aguirre fue claro en indicar de que el club ya dio vuelta a la página y que además de pensar en el juego por quinto lugar ante Al-Jazira ya piensan en su regreso a la Liga MX en donde se medirán al Puebla mencionando que «tenemos que cerrar bien y luego ir a México para enfrentar al Puebla que es el actual líder y no será fácil»