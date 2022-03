Gignac pidió a la Federación Mexicana que anularan su gol a Veracruz

Reconocido como la principal figura de la Liga MX en los últimos años, el delantero francés André-Pierre Gignac fue el invitado estrella en el especial de 10° aniversario del programa La Última Palabra, en donde habló de su estancia en Tigres y sorprendió al revelar que pidió que anularan su polémico gol a Veracruz en octubre del 2019.

Durante su aparición en el programa de Fox Sports el goleador histórico de Tigres fue cuestionado sobre el incidente en el ‘Pirata’ Fuente en donde aseguró que «hubo muchos malentendidos y no voy a mentir, yo quería meter un gran zarpazo a la tribuna, me arrepiento un poco, habían pasado tres minutos, no quería meter el gol, marqué a la Federación para que me quitaran el gol, fue un desmadre».

En aquella ocasión los ‘Tiburones’ hicieron protesta porque su dueño Fidel Kuri no cumplía con los pagos, aunque se había pactado que era un minuto sin jugar los escualos duraron más que eso protestando sin avisar a los felinos, acto que fue reprobado por la afición veracruzana y el propio Kuri que le dieron la razón a Tigres de sus goles.

‘Dédé’ también fue cuestionado sobre su relación con los árbitros y el hecho de que no ha sido expulsado desde su llegada a México, ante lo que respondió «cada que dicen André con los árbitros sacan la foto de hace 5 años, ya cambié, pero sí soy un poco gorroso»,