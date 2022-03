Nailea Vidrio denuncia acoso en el Nou Camp y fanáticos la atacan

Además de la eliminación ante Seattle Sounders, los Cuartos de Final de la Concachampions dejaron un momento vergonzoso para León, ya que la defensa Nailea Vidrio denunció un caso de acoso en el estadio Nou Camp y terminó recibiendo insultos y agresiones por parte de fanáticos.

A través de Instagram la defensa del equipo femenil de ‘La Fiera’ dio a conocer que su compañera Selena Castillo fue acosada por un aficionado de los ‘Panzas Verdes’, asegurando en video que «estoy super decepcionada porque estaba en el Estadio León apoyando a mi club, apoyando a mis compañeros y un fan acosó a mi amiga Selena y neta no puede ser que no hicieran nada al respecto, impresionante, estoy súper decepcionada con la gente, con los fanáticos, porque era un fan de León, un fan nuestro supuestamente y estoy super decepcionada, enojada, no sé ni que decir ya, pero bueno, esto no es cosa de ahorita, ha pasado siempre»

Nailea Vidrio denuncia el acoso de aficionados durante la Concachampions pic.twitter.com/OnpB4MW1Hk — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) March 18, 2022

Pese a que muchos fans compartieron la denuncia de Vidrio y se mostraron indignados ante este incidente en la casa de ‘La Fiera’ hubo otros que terminaron reclamando a la defensa por el video que grabó denunciando esta situación, además de compartir el acoso que sufre a menudo.