Francisco Palencia se lanza contra el ‘Tri’: «Hoy ir a la Selección es muy barato»

A sólo un día para su duelo crucial ante Estados Unidos, la imagen de la Selección Mexicana sufrió otro duro golpe, ahora por las criticas del ex delantero Francisco Palencia que criticó el armado del ‘Tri’ al asegurar que «hoy ir a la Selección es muy barato».

Entrevistado por W Deportes el dos veces mundialista aseguró que «juegas tres, cuatro partidos bien y eres convocado», además de criticar a los elementos que militan en Europa, apuntando que «hay que tener en cuenta que no por jugar en Europa mereces ir a la Selección Nacional, imagínate poner a Diego Lainez que en lo personal es un gran jugador, pero no tiene ritmo y además lo críticas, esto así no es».

Palencia también se lanzó contra la presencia de jugadores naturalizados al mencionar que «Vega y Giménez son grandes jugadores, naturaliza a alguien que te marque diferencia», además de demostrar desconfianza por el trabajo de Gerardo Martino mencionando que «tengo 2 candidatos ideales por si México pierde, uno es Miguel Herrera y otro es Nacho Ambriz»