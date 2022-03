Vuelve el grito homofóbico en el México-Estados Unidos

El empate 0-0 ante Estados Unidos en el Azteca complicó el panorama de la Selección Mexicana en la eliminatoria mundialista, ya que ahora deberán definir su futuro visitando a Honduras, además de que el resultado ante los gringos trajo de regreso el polémico grito homofóbico.

Pese a que la Femexfut ha hecho varios esfuerzos por tratar de erradicarlo, la frustración por el mal juego ante los norteamericanos provocó su regreso, siendo captado por las cámaras de televisión y escuchándose con fuerza en el ‘Coloso de Santa Ursúla».

Aquí la evidencia de que el público si gritó “puto” en el Estadio Azteca en el juego de #MEXvUSA



Sólo que las televisoras se coludieron con la @FMF para poner sonido ambiente y que pasara desapercibido el grito.



Como siempre la prensa miente.#MexicoSinMundial pic.twitter.com/Zi3P0ARoCj — Oswaldo Barbosa (@Ozwaldini) March 25, 2022

De acuerdo al canal TVC Deportes el aficionado responsable de comenzar con el grito fue retirado del estadio por elementos de seguridad pero el polémico grito se siguió escuchando en el juego, además de que se sumaron los abucheos de los fanáticos molestos por el mal juego del ‘Tri’ y su falta de propuesta al ataque.

La Selección Mexicana ya no se vería afectada por este grito, ya que de acuerdo a TUDN la FMF habría sido notificada por FIFA que ya solo se castigaría a las Federaciones que no ejerzan acciones para frenar este grito pero ya no harían nada si se presenta esta acción, aunque el máximo organismo del futbol mundial no ha dado una declaración oficial sobre algún cambio de postura sobre castigos a los gritos homofóbicos.