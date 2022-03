Canelo Álvarez quiere pelear en Guadalajara

Sin duda alguna la pelea más esperada del año dentro del mundo boxístico es la de Saúl «Canelo» Álvarez en contra del ruso Dmitry Bivol en las Vegas, Nevada el próximo mes de mayo.

No obstante, el boxeador mexicano volvió a sorprender dejándole saber a Eddie Hearn, representante de Matchroom Boxing, que Canelo busca pelear tres veces en este año, siendo la última fecha en diciembre, mes en el que le gustaría realizarlo en su tierra, Guadalajara.

«Canelo y Eddy Reynoso quieren una tercera pelea para diciembre. Los dos me han pedido que busque opciones para Guadalajara y para Londres. No oculto que a mí me encantaría traer a Saúl al Reino Unido», reveló Hearn en entrevista para Talksport.

John Ryder, Joshua Buatsi y Craig Richards son los nombres que el mandatario reveló podrían ser los próximos oponentes del Canelo Álvarez en sus próximos dos combates, aún por confirmar.