Chucky Lozano dudó en participar con la Selección Mexicana

No cabe duda que este ha sido un año complicado para Hirving Lozano, pues el delantero mexicano ha sufrido lesión tras lesión en sus distintos partidos, ya sea con la Selección Mexicana o con el conjunto del Napoli, por lo que este reveló sentir duda en acudir al llamado del Tri.

“Claro que llegué a dudar en acudir al llamado. Porque me afecta tanto en mi carrera como que me afecta por mi equipo, Napoli, porque ellos son los que me pagan”, reveló en entrevista para TUDN.

Con esto, el Chucky Lozano dio a entender del porqué de su bajo rendimiento durante estos últimos encuentros con la Selección Nacional, pues recibió muchas críticas respecto a esto por parte de los fanáticos.

“Ha sido un tiempo muy difícil porque por la primera lesión que tuve con México en el ojo, no llegué a la pretemporada, llegué 5 o 6 días antes de empezar el torneo y así lo jugué, sin ritmo, sin nada empecé a jugar y me dieron la oportunidad que es lo que siempre quiero”, comentó.