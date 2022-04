Jared Borgetti cuestiona a Argentina: «Hace mucho que dejó de ser el mejor»

Tras darse a conocer que serán rivales en el Grupo C de Qatar 2022, el choque entre México y Argentina ha sido uno de los más comentados rumbo a la fase grupal del Mundial, y aunque la ‘Abiceleste’ es señalada como la gran favorita el ex delantero mexicano Jared Borgetti asegura que los sudamericanos no atraviesan su mejor momento, lo cual puede ser aprovechado por el tricolor.

Entrevistado por el programa SuperDeportivo Radio el ‘Zorro del Desierto’ se mostró escéptico sobre el gran momento del cuadro pampero, al asegurar que «siendo realistas no es el mejor momento de Argentina, mejoraron muchísimo sin ser extraordinarios o digas es una Selección que vamos a perder de seguro»

El 2° máximo anotador del ‘Tri’ declaró «Argentina tiene grandes nombres, pero como funcionamiento no hay nada extraordinario, ahí nos podemos equiparar». El 2 veces mundialista destacó que «el funcionamiento de Argentina hace mucho que dejó de ser el mejor, tiene una racha importante sin perder, pero no creo que este en la línea de los 3 favoritos»