El ‘Piojo’ se mostró descontento por el rendimiento de Tigres ante Xolos

Después de vencer a Tijuana 2-0 en la cancha del Estadio Universitario, Miguel Herrera expresó su inconformidad con respecto al desempeño de su equipo en la fecha 12 del Clausura 2022.

«Un partido que me parece no fuimos prácticos, no fuimos el equipo vertical que veniamos siendo. Xolos es un equipo que tiene buen plantel que pelea por estar en liguilla. En el segundo tiempo el equipo mejoró bastante», mencionó Herrera de manera discreta.

El entrenador de los felinos dejó claro que tampoco fue un mal partido en general, pero reconoce que su plantel no tuvo una buena primera mitad y halagó el trabajo de André-pierre Gignac, Carlos González y Nahuel Guzmán, sumando a su declaración que buscarán mejorar los errores para poder seguir obteniendo triunfos en los primeros duelos.

«Tratamos de jugar rápido, estábamos arriesgando la pelota, hablamos de pararnos mejor, hicimos un cambio para tener gente que acompañará más a Gignac en el área, Charly hizo un buen trabajo», comentó Miguel.

Por último, fue cuestionado acerca de la jugabilidad del futbolista Yeferson Soteldo, ya que ha creado polémica entre los aficionados por la manera de enfrentarse a sus rivales e invitar a la afición a generar ruido en las gradas del estadio.

«La verdad es que Soteldo es así, no lo hace para faltar al respeto, es uno de los jugadores que les gusta a la tribuna, te pisa el área, mete centros, pase de gol, disparos, mide 1.62 y pelea por arriba. Es alguien que no solo juega por hacer cosas vistosas, ese tipo te cambia un partido», finalizó el director técnico.