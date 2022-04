Miguel Herrera en problemas con la Liga MX

Sabemos que Miguel Herrera es un entrenador con mucho carácter, rasgo que ha demostrado desde su etapa como jugador y que repercute ahora también en su carrera de entrenador, y es que sus últimas declaraciones le han traído nuevos problemas.

El día de ayer Necaxa sorprendió a Tigres quedándose con los 3 puntos en la cancha del Estadio Victoria con un marcador de 2 a 0, más allá del gran partido de los locales y el mal rendimiento de la visita, lo más interesante fueron las palabras de Miguel Herrera al término del encuentro, donde arremetió fuertemente contra la federación y el uso que se le da al VAR, ya que el entrenador alegaba que existía un fuera de juego en el gol de Rodrigo Aguirre.

Miguel dijo que quienes sufren las consecuencias del mal uso del VAR son los entrenadores y no los árbitros, ya que agregó que nunca ha visto que cesen a un silbante en la Liga MX. «Así es el futbol y sé que mi directiva me va a regañar, pero sí me llama la atención, el VAR funciona, está la prueba, es una toma de la televisión y en el VAR debe estar. Se enojan cuando lo hacemos por este medio, pero también nos enojamos que todos los partidos hay una circunstancia y los que sufrimos somos nosotros, los técnicos perdemos la chamba y no veo que corran a un árbitro”, mencionó el ´Piojo´.

Debido a estas declaraciones la FMF habría notificado a la directiva de los Tigres que Miguel Herrera será investigado y como consecuencia podría ser sancionado económicamente, además de perderse una cantidad indefinida de partidos por suspensión.