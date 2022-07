Miguel Herrera culpa al arbitraje tras la derrota ante Cruz Azul  

Luego de caer 3-2 en su arranque del Apertura 2022, Miguel Herrera, entrenador de Tigres, habló en la conferencia post partido sobre la desafortunada jugada del penal que les quitó el empate.

“Pudimos haber solventado un mejor juego, la verdad es que no pudimos sacar el resultado que esperábamos”, declaró Herrera.

Al cuestionarle sobre si consideraba correcta la falta sancionada que le daría la victoria al Cruz Azul, el “Piojo” manifestó su molestia hacia el arbitraje.

“Me frustra porque el equipo trabaja dentro de la cancha y con la mano en la cintura echan para atrás todo el trabajo, no sé si es foul, puede o no ser, es la misma jugada de 30 segundos atrás, no podemos entender el criterio desigual”, mencionó Miguel.

Por último, Herrera lanzó un mensaje hacia Armando Archundia, nuevo presidente de la comisión de arbitraje, en donde el dirigente felino espera que el ex árbitro pueda hacer un mejor trabajo.