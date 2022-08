Antonio Mohamed con ofertas de México y Chile

Después de su cuestionado despido del Atletico Mineiro de Brasil, el entrenador argentino Antonio Mohamed ya estaría listo para volver a los banquillos y una de las opciones es regresar a México, al revelar que tiene ofertas en la Liga MX.

Entrevista por ESPN Argentina el ‘Turco’ fue cuestionado sobre su situación actual, a lo que respondió «a mi me gustaría tener un desafío para ser campeón. Tuve muchas ofertas de trabajo pero hoy no tengo las ganas de trabajar y ninguna me movió el piso. No eran de Argentina, eran de Chile y de México».

Mohamed destacó que las más importantes para él serían las propuestas para trabajar en México debido a que «tengo 52 años y la mitad de mi vida la viví allá, mis hijos son todos mexicanos, es el lugar donde yo me siento más cómodo».

El estratega pampero ha dirigido a 8 clubes mexicanos y ha ganado la Liga al frente de Xolos, América y Rayados. En las últimas semanas Mohamed ha sonado para llegar a América y Chivas, con los azulcremas ganó el Apertura 2014 mientras que con los rojiblancos se reencontraría con Ricardo Peláez con el cual tuvo una relación difícil cuando coincidieron en las ‘Águilas’.