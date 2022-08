Cruz Azul mandaría varios titulares a la sub 20 tras la goleada ante el América

La jornada 10 del Apertura 2022 marcó un momento negro en la historia del Cruz Azul, ya que la caída 7-0 ante el América se convirtió en la peor derrota en la historia de la ‘Máquina’ y los hundió en la tabla general, lo cual ha llevado a la directiva a tomar la decisión de mandar a la categoría sub 20 a varios de sus titulares.

De acuerdo a ESPN y la plana mayor de la ‘Máquina’ terminó muy molesta por el desempeño del equipo en el choque ante las ‘Águilas’, siendo los jugadores más señalados Sebastián Jurado, Luis Abraham, Rafael Baca y José Luis Domínguez, quienes serían enviados la próxima jornada a reforzar al cuadro juvenil cementero que también está en la parte baja de la tabla.

Baca es el primer asegurado ya que debe cumplir su fecha de suspensión en primera y sería enviado a la sub 20 para mantener ritmo, Jurado habría perdido otra vez la carrera por la titularidad con el veterano Jesús Corona, mientras que Abraham y el ‘Cata’ son elementos señalados por un desempeño muy bajo en el torneo.

Este no es el único movimiento que vivirá la ‘Máquina’ ya que Raúl ‘El Potro’ Gutiérrez tomará el mando del equipo de manera interina tras la salida de Diego Aguirre, el técnico campeón mundial sub 17 del 2011 haría su debut en Primera tras haber llegado este semestre al cuadro celeste para dirigir a su plantel sub 20.