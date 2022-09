Brandon Vázquez le abre las puertas al ‘Tri’ rumbo a Qatar 2022

Consolidado como uno de los máximos goleadores en la temporada 2022 de la MLS, el delantero mexicoamericano Brandon Vázquez sorprendió a propios y extraños al dejar abierta la posibilidad de defender a la Selección Mexicana, al todavía no haber recibido una convocatoria internacional.

Entrevistado recientemente por el portal de la MLS el delantero del Cincinnati FC reveló su situación actual, ya que puede ser llamado por México y Estados Unidos, declarando que «todavía estoy abierto tanto a México como a Estados Unidos y sería un honor poder representar a cualquiera de los dos países».

Actualmente Vázquez suma 16 goles con Cincinnati esta campaña, para ser el 5° máximo goleador de la MLS aunque no ha figurado en los planes de ninguna de las 2 selecciones. Estados Unidos no lo llamó para la última fecha FIFA previa al Mundial y no parece que su situación cambie, por su parte el ‘Tri’ tiene definido que irán al Mundial con 3 delanteros, en una terna en la que están Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Henry Martín y Rogelio Funes Mori.