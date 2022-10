América gana demanda al Porto por los traspasos de Agustín Marchesín y Matheus Uribe

Tras caer en las semifinales del Apertura 2022 el América recibió la noticia de que cerrara el año con al menos una buena noticia, al ganar la demanda contra el Porto por los traspasos de Agustín Marchesín y Matheus Uribe en 2019.

El diario As dio a conocer recientemente que la FIFA le ha dado la razón a las ‘Águilas’ en su batalla legal contra el ‘Dragao’, debido a que la escuadra portuguesa no ha terminado de pagar las contrataciones de los ex jugadores azulcremas que llegaron a Europa hace 3 años y que costaron 8 millones de dólares (Marchesín) y 10 millones de dólares (Uribe) respectivamente.

El Porto tiene 45 días para pagar su deuda al América o sería castigado por la FIFA que les prohibiría hacer fichajes en el mercado invernal además de agregar multas e intereses a la deuda con el América. Actualmente el colombiano Uribe sigue en conjunto lusitano mientras que ‘Marche’ se fue cedido al Celta de Vigo de España tras haber perdido la titularidad en la portería.