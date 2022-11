Newcastle devolvería a Santiago Muñoz al Santos

Tras haber salido de México con la etiqueta de gran promesa, además de ser comparado con el protagonista de la película Goal, la aventura del delantero mexicano Santiago Muñoz en Inglaterra tendría un final amargo ya que el Newcastle habría tomado la decisión de no comprar su pase.

El diario The Cronicle de Newcastle dio a conocer que las ‘Urracas’ no están convencidas de firmar al ariete tricolor, por lo cual esperan a que termine su préstamo en diciembre para devolverlo al Santos (dueño de su pase), debido a que el delantero no ha podido jugar desde agosto al ser operado de una hernia.

«En términos de cuales son las próximas etapas para Santi, seré honesto contigo, realmente no lo sé. En este momento el enfoque principal es poner a Santi en forma y devolverlo al campo e involucrarlo en los juegos», fueron las palabras de Elliott Dickman entrenador del equipo sub 20 de Newcastle en donde el mexicano ha jugado todos sus partidos durante su instancia en Inglaterra al no poder ganarse un lugar en el primer equipo.