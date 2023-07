Se desata la guerra fuera del campo entre Tigres Femenil y Chivas Femenil

Arrancó la semana e inició con polémica en la Liga MX Femenil por el fichaje de Joseline Montoya a Tigres Femenil.

¿Cuál es el tema?, pues que Chivas Femenil lanzó un comunicado en donde se ‘lavaban las manos’ de no haberla podido retener.

— Chivas Femenil (@ChivasFemenil) July 3, 2023

Palabras más, palabras menos, la información emitida indicaba que, si le habían dado oportunidad de negociar para ir a Europa, pero no en México y ella había roto el acuerdo.

Las Amazonas aparecieron en su radar y no dudó en aceptar ser parte de un proyecto ambicioso.

“No me gusta hablar mal de ningún club, no le voy a meter en ese tema. Cierro un ciclo con Chivas y estoy agradecida con todo lo que me brindaron. Hubo dos ofertas y estuvimos a punto de cerrar con grandes de Europa y me llega la llamada de Tigres y no se le puede decir que no. Entonces, vengo con el sueño de ir a Europa y para ello voy a trabajar, una de las grandes oportunidades que me da Tigres y espero poder llegar pronto”, dijo la futbolista a su llegada a Nuevo León.