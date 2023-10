El mundo del rock contra el deporte en México cuenta con una batalla legal, la cual, gano el mundo del rock.

Jose Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora, vocalista del grupo mexicano El Tri, a salido victorioso en una batalla legal por defender el nombre y marca de su grupo “El Tri” como marca comercial. Esto confirma el derecho exclusivo a utilizar dicho nombre en el ámbito comercial y artístico.

Durante mucho tiempo, la Federación mexicana de futbol había estado utilizando el nombre “El Tri” para relacionarlo con el combinado tricolor de futbol, pero el fallo a favor de Alex Lora les prohíbe el uso no autorizado de dicho nombre.

El vocalista expreso su satisfacción tras la resolución del caso y resalto la importancia de proteger la identidad de la banda, que ha sido parte fundamental y de culto en el ámbito de la música mexicana por generaciones.

Alex Lora, pionero de la libertad de expresión en México, inicia su carrera con Three Souls in My Mind en el 68, justo cuando da inicio la represión hacia los jóvenes de nuestro país.

En 1984 la banda dejo de llamarse Three Souls in My Mind para convertirse simplemente en “El Tri”.

Esta resolución marca un precedente en cuanto a la protección de nombres y marcas en el ámbito artístico y deportivo en México, destacando la importancia de respetar los derechos de propiedad intelectual de los artistas y creadores.

Roberto Lozano

Twitter: im_bonus