PACO VILLA ‘TACHA’ DE DESLEAL A ‘CHICHARITO’ HERNÁNDEZ TRAS RESPONDERLE A ‘TUCA’ FERRETTI

El comentarista de TUDN defendió al estratega brasileño y arremetió contra CH14

La controversia entre ‘Chicharito’ Hernández y ‘Tuca’ Ferretti crece, atrayendo opiniones diversas. En esta ocasión, Paco Villa, narrador de TUDN, se pronunció a favor del estratega brasileño. Villa calificó las críticas de Chicharito como desleales y fallidas, aunque reconoció el respeto que merece el jugador por su extensa trayectoria.

La polémica surgió cuando Ferretti, ahora analista de televisión en ESPN, expresó su decepción por los comentarios de Chicharito en redes sociales, defendiendo a la Selección Mexicana tras la cuestionada actuación ante Honduras en la CONCACAF Nations League.

‘Chicharito’ respondió recordando que, durante su tiempo como entrenador del Tricolor, Tuca también se quejaba de las críticas de la prensa, destacando la coincidencia en sus opiniones en aquel entonces.

Paco Villa, sin tener directa participación en la disputa, respaldó a Tuca en un mensaje en redes sociales, afirmando que las críticas de Chicharito son desleales y fallidas. Aunque reconoció el respeto debido a la trayectoria de «CH14» y su buena fe con excompañeros en el Tri.

“CH14 merece respeto por trayectoria y buena fe con los que eran sus compañeros en el TRI. Pero su crítica al Tuca sobre que antes se quejaba de la Prensa y ahora es parte de ella son desleales y fallidas. Mejor que reflexione lo que dijo el Tuca de él. Lo piensa medio mundo”, escribió Paco Villa en sus redes sociales.

Las palabras de Villa generaron diversas reacciones entre los usuarios de las redes, desde apoyos hasta críticas. La discusión en torno a las declaraciones de Chicharito y la defensa de Tuca Ferretti continúa, alimentando el debate en torno al papel de los futbolistas ante la prensa y las opiniones públicas.

¿Qué dijo Tuca Ferretti a CH14?

El ‘Tuca’ Ferretti expresó, el miércoles pasado, su sentir por la crítica que lanzó el ‘Chicharito’ Hernández contra los medios de información que cuestionan el trabajo de la Selección Mexicana.

“Sí, de esta declaración (decepcionado). Nunca había escuchado una declaración tan inadecuada de él como ésta. No está en sus cinco sentidos bien analizando. Se dejó llevar más por el corazón que por la cabeza”, dijo el ‘Tuca’ en Futbol Picante.

De la misma forma, el ‘Tuca’ Ferretti señaló que le extrañaron las declaraciones que hizo el ‘Chicharito’ en su canal de Twitch debido a que las mismas no reflejaron a la persona que él conoció cuando lo dirigió en el combinado nacional.

¿Qué le contestó CH14 al Tuca?

El delantero histórico de la Selección Mexicana publicó un video en redes sociales donde expuso su postura, respecto al comentario de Ricardo Ferretti del cambio de Javier Hernández, sin dejar de expresar la admiración y respeto que tiene por el entrenador brasileño, que ha hecho su carrera como técnico en México.

«Fuiste uno de los mejores jugadores extranjeros que han pisado mi país y que eres uno de los mejores entrenadores en la historia de mi país y que, aunque no opinemos igual, fíjate a lo que me refiero, que todavía puedo hablar más de cosas positivas que negativas”.

“Tuca, te amo y te admiro. Decir que me dirigiste en la Selección es uno de mis grandes logros. Y otra cosa, no es mal plan, pero recuerdo que hace ocho años cómo te expresabas de la prensa y ahora eres parte de ella. Los cambios son chingones. Hay que respetar y cuando las cosas no salen bien, hay que criticar y decir, pero mi punto es que hay formas. Igual uno se puede quejar y que hay formas que todo sea más productivo que negativo”, relató Hernández en su canal de Twitch.