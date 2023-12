Florian Thauvin relata la dura depresión que vivió en Tigres

El francés tampoco tuvo una buena salida del club universitario

El delantero se sinceró en entrevista con Canal+Foot sobre su salud mental en el año 2021. Admitió que no empezó con los síntomas en Tigres, pero sí que se dio cuenta de la gravedad de la misma estando en México. Recurrió a un especialista para confirmar el diagnóstico.

«En realidad, ni siquiera yo mismo me di cuenta, fueron las personas a mi alrededor que me dijeron que fuera a ver a alguien», dijo el delantero. El futbolista del Udinese, pensó que en un país como México podría mejorar, pero no fue así. «Cuando tomé la decisión de ir a México, quería encontrar más tranquilidad, tener menos presión de los medios y afición», reveló.

La salud mental de los atletas de alto rendimiento todavía es un tema que no se habla mucho, a pesar de que afecta su rendimiento. Según un artículo publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, una investigación en Estados Unidos reveló que ‘uno de cada cinco deportistas presenta síntomas de depresión’. «Es importante recordar que los atletas, son humanos», dijo la psicóloga de deporte Tania López, citada en el artículo.

¿Por qué salió mal de Tigres?

Florian Thauvin interpuso una demanda a los felinos por incumplir el contrato. En ella apeló ante el TAS que Tigres todavía le debe 13 millones de dólares. Sin embargo, en San Nicolás están tranquilos, pues aseguran que tienen la defensa bien preparada. A pesar de que la información se presentó en agosto, no se han tenido más actualizaciones del caso.