Carlos Hermosillo asegura que Águilas y Tigres será un duelo muy parejo

Para la leyenda de Cruz Azul ahora en su faceta de analista de Fox Sports, en la final entre América contra Tigres, el cuadro de Coapa tiene ligera ventaja sobre la oncena norteña, aunque expuso que al final de cuentas alzará el trofeo de campeones el equipo que falle menos y concrete las opciones de gol que se presenten.

“En la final todo puede decidirse por una falta de concentración, quien falle menos y que cuaje mejor las oportunidades de gol lógicamente será el ganador, pero creo que hay una ligera ventaja de parte del América”, dijo.

Pero más allá de sus gustos o preferencias entre Águilas y felinos, tomando en cuenta la leyenda que escribió como artillero del Cruz Azul y del América, el exdelantero nacido en Cerro Azul, Veracruz, estableció que lo que espera en la gran final, “es que quiero ver una final épica, que no se queden con nada”, aseguró.

¿Qué deben hacer Tigres o América para nulificase ambos equipos?

Son dos equipos muy completos, quizá ambos con el único detalle de que atrás tienen cosas que corregir, pero en una final no se pueden equivocar, los dos tienen muy buenos porteros, Nahuel sabe jugar finales, un jugador con mucha experiencia y Malagón, un arquero que ha crecido y se ha comportado a la altura en la liguilla.

Sobre el tema añadió que “estos juegos se ganan en pocas veces con buen futbol, con buena actitud, con mucha con mucha concentración, con mucha entereza y veo que en esta final en especial ay dos equipos con ofensivas muy peligrosos, con dos goleadores, uno mexicano que es extraordinario y el otro extranjero como André Pierre Gignac que ha venido a dar la muestra de cómo llegar al futbol mexicano y desde el primer día demostró, un ejemplo de lo que deben venir a hacer los extranjeros”, precisó.

También destacó que “en mediocampo, un Córdova que parece que se hizo para las liguillas nada más, porque en el torneo de liga pasa desapercibido, pero en liguillas en todos los juegos que ha participado ha sido extraordinario, es un equipo muy bueno en este sentido”, aseguró.

También puso énfasis en que “en el América tienen a Fidalgo y los Tigres a Rafael Carioca, que es un extraordinario jugador, quizá en la defensiva tienen a Guido Pizarro que me parece que tiene un gran liderazgo y es un gran jugador y en América quizá en esa parte Lichnovsky le vino a dar un poco más de estabilidad a la defensiva, pero no es el jugador, pero no tiene comparación con este hombre, Pizarro”, resaltó.

¿Existe algún riesgo de que suceda lo mismo que en aquella final en que perdió Cruz Azul con Necaxa en la temporada 1994-95?

“No, para nada, simplemente porque América y Tigres no tienen “Zamoradependencia”. Necaxa en ese entonces neutralizó a un gran jugador que era Julio Zamora y nosotros dependíamos mucho de lo que hiciera y entramos en una zona de confort, porque siempre esperábamos que las jugadas crecieran del lado de Zamora, por lo que Manuel Lapuente lo secó poniendo a Efraín “Cuchillo” Herrera, este no es el caso, ya que los dos equipos tienen una infinidad de variables ofensivas como Quiñones, a Diego Valdés, a jugadores muy interesantes.

También dijo que “del otro lado también está Córdova, está Diego Lainez, que a pesar de ser un jugador muy irregular ha mejorado desde su llegada de España a los Tigres, tiene mucha subida por los costados con Aquino y América también con Kevin, no se si jugará o no, pero tienen muchas variantes, pero quizá uno de los defectos que defensivamente ambos equipos son muy distraídos, pero tienen a dos grandes arqueros.

¿Estás de acuerdo en que una de las claves de la semifinal fue colocar a Miguel Layún en el duelo de ida?

“Layún sabe jugar finales, tiene una gran experiencia, en la semifinal hizo un trazo extraordinario para uno de los goles del América que lo baja Henry Martin y Valdez definió esa opción de gol, por eso digo que ambos equipos, pero más América en cada posición tiene a dos jugadores que pueden ser titulares en otro equipo”.

¿Alguno de los dos equipos por su historia tienen más obligación de ganar?

“Los dos tienen obligación porque América ganando se coloca con 14 títulos y con Tigres si triunfa, se coloca con nueve títulos para empatar a Cruz Azul y se mete entre los cinco grandes del futbol mexicano, porque está América, Chivas, Toluca, luego Cruz Azul y después vendría Tigres si gana”.