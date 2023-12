Siboldi, consciente que no fue el mejor juego de Tigres

El técnico charrúa aseguró no haberse equivocado en poner a Gignac de inicio, además del cómo estará la vuelta en el Azteca

Los Tigres rescataron un empate 1-1 ante América en la ida de la gran final del Apertura 2023, resultado que dejó intranquilo a Robert Dante Siboldi, quien reconoció no haber sido el mejor juego del torneo para su equipo.

El técnico charrúa señaló a su plantilla de ansiosa dentro de la búsqueda por un gol rápido, sabiendo recomponerse para la parte complementaria.

“Siento que todavía la serie está abierta, quizás no fue nuestro mejor partido con la pelota estuvimos imprecisos, nos ganó la ansiedad de buscar el gol rápido y no tuvimos la precisión que tenemos acostumbrada; dejamos la iniciativa al rival para el contragolpe y eso nos generó peligro, convencidos de que la serie está abierta y hacemos un buen partido para ganar”, comentó.

Por otro lado, el experimentado dejó en claro haber mandado su mejor once al campo, esto al ser cuestionado sobre si fue un error o no darle juego de inicio a André Pierre-Gignac, quien venía de una lesión y poca actividad.

“Puse lo mejor, respeto la opinión, pero André estaba apto para jugar y se entregó, no tuvo opciones, pero porque nosotros no le generamos de que le llegará bien la pelota, en el tema de entrega e inquietar siempre es un problemón, no es fácil marcarlo y yo no veo que le haya equivocado, si en otras cosas, pero en la inclusión de André no es por ahí.

“A lo mejor no se dan las cosas por funcionamiento, hubo un tiempo donde pedimos el orden y América se vio mejor, después lo ajustamos y se dio un juego de ida y vuelta, era latente el gol en cualquiera de los dos, tenemos mucho por mejorar para el siguiente partido”, agregó.

Por último, el estratega reconoció esperar una vuelta por el título de manera intensa y aunque la escuadra regia tiene experiencia de campeonar como visitante, no se confía de ello.

“Lo veo como una final, mucha intensidad, disputando con todo cada balón, pero tenemos que mejorar en el aspecto de tener tranquilidad y calma para hilvanar pases y dar circulación, encontrar espacios que eso nos faltó poco por la ansiedad, será un gran partido y vamos a ir por todo. Si tiene experiencia y todo eso, pero son mortales, seres humanos donde en querer ir a ganar o ir por el juego y siempre tratan de dar el extra”, dijo.

Por lo pronto, Samir Caetano se mantendrá en estudios para determinar si molestia, misma que lo obligó a salir previo al descanso y darle entrada a Diego Reyes.