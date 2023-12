Argentinos arremeten contra Chucky Lozano

Fanáticos de la Albiceleste arremetieron contra el mexicano por sus declaraciones sobre Gattuso

Hirving ‘Chucky’ Lozano se sinceró recientemente sobre lo que sufrió cuando Gennaro Gattuso estuvo al frente de Napoli. El mexicano reveló en charla con Hugo Sánchez cómo no era tomado en cuenta por el italiano, y lo mal que lo pasaba.

«Hubo circunstancias, en Serie A no íbamos bien, hubo un problema y corren a Ancelotti. Llega Gattuso. Él no me conocía, no sabía ni dónde jugaba, pero no me preguntó jamás nada. Cuando eres futbolista dices: ‘¡Wow! Aquí no van bien las cosas’. Cuando hace parado de equipo va rotando jugadores y a mí jamás me cambió”, fueron las palabras de ‘Chucky’.

Estas declaraciones fueron retomadas por el diario Olé, de Argentina, lo que provocó críticas por parte de usuarios de dicho país. Los aficionados contestaron a la publicación con críticas contra Lozano, a quien calificaron como mal jugador.

«Siempre le pareció mal jugador este tipo!», fue uno de los comentarios, mientras que otros señalaron que los mexicanos no juegan bien, y algunos preguntaron «¿Quién?», en alusión a que ‘Chucky’ Lozano no es un jugador relevante internacionalmente.

México y Argentina tienen un largo historial de confrontaciones en el futbol, tanto por los choques de ambas selecciones en mundiales, como por una constante comparación entre futbolista. Y ahora fue Lozano a quien le tocó sufrir el menosprecio sudamericano.