Xavi Hernández habla sobre el partido contra el actual campeón de la Liga MX

El entrenador azulgrana valoró el triunfo contra el Almería y habló del partido en Dallas ante el reciente ganador de la Liga MX

Xavi Hernández valoró el partido ante el Club América, que se jugará en Dallas y tras el duelo ante el Almería repasó también la difícil victoria ante el equipo de César Montes. El técnico destacó que sufrió más de lo que se esperaba y que no le gustó, en absoluto, la primera parte de su equipo. Fue tajante. Contundente. Reconoció que la charla que dio en el vestuario en el descanso fue la más dura que ha dado nunca.

Dallas

«Siempre es un placer ir a Dallas. Sabemos de la situación del club y queremos que se sostenga a nivel económico».

Club América

«Felicito al América. Tenemos antiguos compañeros allí. Siempre nos han tratado bien los americanos. Intentaremos dar nuestra mejor cara y habrá minutos para todos. El América es un equipo campeón».

Jonathan Dos Santos

«Lo quise fichar para Qatar, pero no triunfó por el Barça de 2010. Tiene nivel para jugar en el Barcelona».

Partido

«He tenido más sufrimiento del que esperaba y del que nos merecimos. Tiramos 30 veces y regalamos dos goles. La primera parte es inaceptable como entrenador. La segunda parte, sí. Hemos fallado mucho y llevamos con esa tónica un mes y medio o dos».

Presión

«La primera parte es inaceptable, se lo he dicho a los jugadores en el descanso. Nos falta efectividad, pero hay que tener agresividad y alma. Como entrenador, no lo acepto. O corremos como animales o no nos llega. No tenemos el Barça del 2010. El año pasado éramos agresivos y corríamos… la gente silba… en la segunda han animado. No podemos no darlo todo. En la segunda, han salido de otra manera. O nos dejamos la piel o no ganaremos nada. Hay que espabilar. Si no nos llega por fútbol, nos llega por alma».

Alma

«Era algo general. Les exijo. Se lo he dicho. Hemos generado ocasiones, pero no nos dan para hacer goles. Hay que ser agresivos. Hay que trabajar como animales, por eso hemos ganado. Sergi Roberto es un ejemplo, un capitán con mayúscula. Es garantía. De pìvote, ha hecho dos goles y podrían ser tres. Es un gran capitán. Pero hay dos partes diferentes y con la primera no ganamos nada. Nos falta alma porque se bloquea, el balón quema… Hay que dejarse la piel en el campo. No estoy cabreado, es lo que he visto. No tenemos la calidad del Barça del 2010 ni la capacidad individualidad, tenemos el alma, la agresividad…».

Carencias

«Al equipo le ha faltado alma. El equipo no tiene esa alma que tenía la temporada pasada. Ni agresividad, ni concentración… el de la segunda parte sí es el Barça que quiero. Necesitábamos más ritmo, intensidad. Andreas tenía amarilla y el riesgo era importante. Necesitábamos más intensidad».

Sergi Roberto

«Me produce satisfacción que sea Sergi Roberto porque es un ejemplo, juegue o no juegue. Casi hace un hat-trick, pero más allá de esto está el trabajo, cómo anima a la gente. Me alegro por él».

Gündogan y otros jugadores

«Creo que Gündo está cómodo en la base para iniciar. ¿Notas positivas? Los jóvenes, Oriol e Iñaki»

Pitos

«No me gustan, no he pitado en mi vida. Pero es normal. Es inaceptable. No puede ser. Puedes ganar o perder, pero es el alma. Por respeto al club y al escudo, hay que dejarse la piel y en la primera parte no ha sido así».

Fallos

«Errores puntuales nos marcan. Regalamos».

Parón

«El parón nos puede ir bien. Son dos partes distintas, con la segunda podremos competir por títulos, con la segunda, no».

Victoria

«La victoria es merecida, más allá de la autocrítica».

Decisiones

«Jugarán los que estén mejor, los que lo den todo en el campo».

Barça de 2010

«Me estoy abriendo en canal. Es responsabilidad mía, no volverá a ocurrir».

Vitor Roque

«Veremos cómo se adapta, nos aportará alma, intensidad… tiene ganas de triunfar en Europa».

Lewandowski

«Creo que la charla en el descanso ha ido muy bien. He expuesto lo que pasaba. He hablado muy claro».

Decisiones

«Hay que correr como animales, no hay secretos».

Mensaje

«El propósito no cambia: los tres puntos de hoy pueden ser importantes para esta competición, en Champions estamos en octavos y somos primeros… el objetivo es ganar títulos. Hay que desconectar y descansar. Queremos competir».

Barça 2010

«No somos el mejor Barça de la historia, no somos

Charla

«Es la charla más dura como entrenador que he tenido. Se la han tomado bien, ¿no ves cómo han salido en la segunda?».